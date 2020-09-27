Стало відомо, який тренд очікувати в кінці вересня, на початку жовтня на курс валют

В Україні незабаром курс долара має всі шанси до значного зростання. Аналітики погіршують свої прогнози, проте все ще не очікують різких змін.

Аналітик Андрій Шевчишин розповів для журналістів "Сегодня", що гривня втримається в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар найближчим часом, тому варто поспішити купити валюту, адже дешевим долар більше не стане.

З ним згоден і аналітик Олександр Охріменко, який зазначив, що регулятор вчасно вийшов на ринок, коли виріс попит на валюту. Зокрема, одним з великих покупців виявився Мінфін, який купував значні суми доларів для погашення відсотків за валютними облігаціями.

У той же самий час, експерт Олег Пендзин впевнений, що Нацбанк не повинен був допускати такого значного зростання курсу.

Що ж стосується наступного тижня - то він зазначає, що курс гривні стабілізується на нинішньому рівні. Але за нинішньої політичної ситуації в країні курс може повернутися і до 28 гривень за долар – якщо не у вересні, то на початку жовтня.

Також, за його прогнозом до кінця року курс валют зросте до 29 грн за долар. Тому пора скуповувати долар, поки він не злетів ще більше.

"Я очікував і очікую, і не тільки я, що буде девальвація до кінця року до 29 грн/долар. Але що курс гривні почнуть послаблювати після виборів, до кінця жовтня. Нинішні дії керівництва НБУ не відповідають політичним очікуванням влади, якій напередодні виборів до місцевих бюджетів потрібна міцна стабільна гривня", - прогнозує Пендзин.

Експерти радять позбавлятися від гривневих депозитів у міру закінчення їх терміну і вкладатися у валюту. І, навпаки, притримувати наявну.

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