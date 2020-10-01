Курс валют в Україні 1 жовтня засмутить українців

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчить свіжий прогноз НБУ, опублікований на офіційному сайті.

Згідно з прогнозом, долар і євро продовжать рости по відношенню до гривні. Хоч це зростання і буде незначним, тенденція до девальвації гривні зберігається вже не перший день.

Так, долар у четвер, 1 жовтня, продаватиметься за 28,31 гривню, хоча днем раніше його можна було купити за 28,29 гривень.

Європейська валюта теж підросла. 1 євро можна буде купити за 33,16 гривень, в той час як в середу євро продавали за 33,13 гривень.

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Як повідомляють аналітики та економічні експерти, гривня і далі буде рухатися в бік падіння. Як відомо, в оновлений держбюджет на 2020 рік закладено курс на рівні 29,5 гривень за долар. При цьому в МВФ прогнозують, що гривня може і зовсім скотитися до курсу 30 гривень за 1 долар. Втім, у держбюджеті на наступний рік планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

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Варто відзначити, що восени долар традиційно показує зростання. Так триває до січня, після чого курс приходить в норму і знову починає знижуватися до літа. Це сезонні коливання курсу, які повторюються щорічно.

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