Курс валют в Україні 1 жовтня засмутить українців

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчить свіжий прогноз НБУ, опублікований на офіційному сайті.

Згідно з прогнозом, долар і євро продовжать рости по відношенню до гривні. Хоч це зростання і буде незначним, тенденція до девальвації гривні зберігається вже не перший день.

Так, долар у четвер, 1 жовтня, продаватиметься за 28,31 гривню, хоча днем раніше його можна було купити за 28,29 гривень.

Європейська валюта теж підросла. 1 євро можна буде купити за 33,16 гривень, в той час як в середу євро продавали за 33,13 гривень.

Як повідомляють аналітики та економічні експерти, гривня і далі буде рухатися в бік падіння. Як відомо, в оновлений держбюджет на 2020 рік закладено курс на рівні 29,5 гривень за долар. При цьому в МВФ прогнозують, що гривня може і зовсім скотитися до курсу 30 гривень за 1 долар. Втім, у держбюджеті на наступний рік планують закласти курс на рівні 29,1 гривні за долар.

Варто відзначити, що восени долар традиційно показує зростання. Так триває до січня, після чого курс приходить в норму і знову починає знижуватися до літа. Це сезонні коливання курсу, які повторюються щорічно.

Нагадаємо, що долар готує підступний удар: українцям пояснили, що робити з валютою, " курс гривні почнуть...".

Як повідомляла Politeka, долар завмер в очікуванні, але євро завдав удару по гривні: НБУ розкрив цифри нового курсу валют.

Також Politeka писала, що українцям радять закуповуватися валютою, долар злетить в ціні: як зміниться курс на цьому тижні.