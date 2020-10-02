Чоловік співачки Наташі Корольової, шоумен Тарзан здивував новими талантами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Сергій Глушко виконав зі сцени відомий шлягер Володимира Кузьміна "Як і раніше удвох".

На Тарзані широкі сині штани, а також сорочка, зав'язана на животі, яка відкриває широкі груди Сергія.

"Розкрій же парасольку,

Насунь свій сірий капюшон

І підійди ближче,

Я трохи змерз.

Який смішний сьогодні день,

І в ньому я сам собі смішний,

Але це краще,

Чим бути жалюгідним, як листок", - проникливо заспівав Сергій Глушко для невидимих глядачів.

Примітно, що Сергій закрив доступ до коментарів, очевидно вирішивши, що на його адресу і так останнім часом надходить багато критики.

"Музики у ваші душі слушайте слухайте музику, співайте, танцюйте, будьте щасливі🎙 😉", – підписав відеоролик стриптизер.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Сергій Глушко (Тарзан) (@tarzan__ _ official) 1 жов 2020 о 6:11 PDT

Раніше ми писали, що чоловік Наташі Корольової, скандальний стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) знайшов, як заробити на зрадах дружині. Після скандалу зі зрадами і Наташа Корольова, і Тарзан, збільшили вартість своїх послуг.

Як розповів промоутер Сергій Лавров, рейтинг королевою після скандалу різко злетів, а попит на її концерти збільшився. Це пов'язано з тим, що скривджених жінок люблять. Лавров також додав, що популярність Тарзана, на відміну від дружини, різко впала.

Втім, це не завадило стриптизеру підняти ціну на свої виступи. Таке рішення тільки посилило чутки про те, що скандал зі зрадою був не більше, ніж піар-хід.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою: "як же низько впала ваша сім'я».

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