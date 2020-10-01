Дружина популярного українського хореографа і судді проекту "Танці з зірками" Влада Ями поділилася кадрами пристрасного танцю з чоловіком

Лілія Яма опублікувала новий пост, в якому розповіла про своє ставлення до танців. Про це пише Politeka.net.

"Танець - стан душі. Ми з вами, дівчатка, в танці підсилюємо свою силу і сексуальність. За допомогою танцю можна активізувати приховані джерела енергії...танець - творчий процес, через який ми висловлюємо свої думки, емоції і почуття. Мої почуття до Влада на цьому фото", - написала Лілія.

Вона також поділилася яскравими фотографіями, на яких вони з чоловіком застигли в танці під відкритим небом. На знімках Яма позує в джинсах і майці, що дозволяє йому похвалитися накачаними руками. У свою чергу, Лілія одягнена в довгу сукню в квіточку. Вона кокетливо підняла спідницю сукні до самого верху стегна, а Яма пристрасно провів рукою по її оголеній нозі.

Шанувальники зіркової пари не змогли пройти повз такого поста.

"Ви-ідеальні", "фотографії шикарні танець ви красуня", "найкрасивіша пара", "красива пара фото супер, енергія життя і пристрасті", "як на Вас дивиться чоловік", "пристрасні танці", "ви просто космос", " у Влада такий погляд, скільки в ньому вогню і сексу...",- пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма приголомшив несподіваним повідомленням напередодні довгоочікуваного шоу.

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