Жена популярного украинского хореографа и судьи проекта «Танці з зірками» Влада Ямы поделилась кадрами страстного танца с мужем

Лилия Яма опубликовала новый пост, в котором рассказала о своем отношении к танцам. Об этом пишет Politeka.net.

«Танец - состояние души. Мы с вами, девочки, в танце усиливаем свою силу и сексуальность. С помощью танца можно активизировать скрытые источники энергии…Танец - творческий процесс, через который мы выражаем свои мысли, эмоции и чувства. Мои чувства к Владу на этом фото», - написала Лилия.

Она также поделилась яркими фотографиями, на которых они с мужем застыли в танце под открытым небом. На снимках Яма позирует в джинсах и майке, позволяющей ему похвастаться накаченными руками. В свою очередь, Лилия одета в длинное платье в цветочек. Она кокетливо подняла юбку платья до самого верха бедра, а Яма страстно провел рукой по ее обнаженной ноге.

Поклонники звездной пары не смогли пройти мимо такого поста.

«Вы – идеальные», «Фотографии шикарные танец вы красотка», «Самая красивая пара», «Красивая пара фото супер, энергия жизни и страсти», «Как на Вас смотрит муж», «Страстные танцы», «Вы просто космос», «У Влада такой взгляд, сколько в нём огня и секса...», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма огорошил неожиданным сообщением накануне долгожданного шоу.

Как сообщала Politeka, Влад Яма стал жертвой травли, танцор поразил признанием: «И губы разбивали, и нос…».

Также Politeka писала, что Фреймут публично отчитала Яму, назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над...".