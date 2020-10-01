У 2020 році влада прийняла рішення урізати субсидії майже на 40%

Урізані кошти з відповідного фонду йдуть на різні потреби за рішенням чиновників. Однак, на думку експертів, попереду зима, а субсидій, що залишилися, може не вистачити для українців.

Наприкінці вересня в Кабміні прийняли розпорядження №1177 про скорочення житлових субсидій на 756,9 млн грн, пише ubr.ua. Дана сума буде спрямована на підтримку інвалідів, а саме - на закупівлю протезно-ортопедичних засобів.

Колишній міністр соцполітики Андрій Рева повідомив, що програма на підтримку людей з особливими потребами щорічно недофінансувалася і таким чином політики вирішили наповнити "дірку".

Варто зазначити, що субсидіарний фонд спустошують не вперше. Наприклад, він був урізаний ще при формуванні держбюджету на 2020 рік. Таким чином скорочення обсягу допомоги в порівнянні з торішнім склало 38% (з 58 млрд грн до 36,7 млрд грн).

Також, завдяки коштам на субсидії, на 8 млрд грн був наповнений Пенсійний фонд, далі - 2 млрд грн субсидіарних грошей перенаправили на будівництво доріг. До слова, з фонду, організованого для боротьби з китайським вірусом на будівництво доріг також були спрямовані 35 млрд грн.

Спустошення субсидіарного фонду має хаотичний характер, адже кошти спрямовуються без будь-якої системи.

Економічний експерт Юрій Гаврилечко зазначає, що якби люди протестували проти урізання фонду субсидіантів, підвищення тарифів і так далі, то Кабмін вів би себе інакше.

Як зазначив фахівець, влада реагує на чіткі запити народу, і в цей артикуляція інвалідів виявилася чіткішою.

Нагадаємо, що українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня

Як повідомляла Politeka, субсидії урізали, витрати на Раду збільшили: розкрито масштаби цинізму

Також Politeka писала, що субсидій можна не дочекатися, в Кабміні прийняли несподіване рішення