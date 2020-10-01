В 2020 году власти приняли решение урезать субсидии почти на 40%
Урезанные средства из соответствующего фонда идут на различные нужды по решению чиновников. Однако, по мнению экспертов, впереди зима, а оставшихся субсидий может не хватить для украинцев.
В конце сентября в Кабмине приняли распоряжение №1177 о сокращении жилищных субсидий на 756,9 млн грн, пишет ubr.ua. Данная сумма будет направлена на поддержку инвалидов, а именно - на закупку протезно-ортопедических средств.
Бывший министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что программа на поддержку людей с особенными нуждами ежегодно недофинансировалась и таким образом политики решили наполнить "дыру".
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Стоит отметить, что субсидиарный фонд опустошают не первый раз. Например, он был урезан еще при формировании госбюджета на 2020 год. Таким образом, сокращение объема помощи по сравнению с прошлогодним составило 38% (с 58 млрд грн до 36,7 млрд грн).
Также, благодаря средствам на субсидии, на 8 млрд грн был наполнен Пенсионный фонд, далее - 2 млрд грн субсидиарных денег перенаправили на строительство дорог. К слову, из фонда, организованного для борьбы с китайским вирусом на строительство дорог также были направлены 35 млрд грн.
Опустошение субсидиарного фонда имеет хаотический характер, ведь средства направляются без какой-либо системы.
Экономический эксперт Юрий Гаврилечко отмечает, что если бы люди протестовали против урезания фонда субсидиантов, повышения тарифов и так далее, то Кабмин вел бы себя иначе.
Как отметил специалист, власть реагирует на четкие запросы народа, и в этот раз артикуляция инвалидов оказалась более четкой.
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