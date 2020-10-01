В 2020 году власти приняли решение урезать субсидии почти на 40%

Урезанные средства из соответствующего фонда идут на различные нужды по решению чиновников. Однако, по мнению экспертов, впереди зима, а оставшихся субсидий может не хватить для украинцев.

В конце сентября в Кабмине приняли распоряжение №1177 о сокращении жилищных субсидий на 756,9 млн грн, пишет ubr.ua. Данная сумма будет направлена на поддержку инвалидов, а именно - на закупку протезно-ортопедических средств.

Бывший министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что программа на поддержку людей с особенными нуждами ежегодно недофинансировалась и таким образом политики решили наполнить "дыру".

Стоит отметить, что субсидиарный фонд опустошают не первый раз. Например, он был урезан еще при формировании госбюджета на 2020 год. Таким образом, сокращение объема помощи по сравнению с прошлогодним составило 38% (с 58 млрд грн до 36,7 млрд грн).

Также, благодаря средствам на субсидии, на 8 млрд грн был наполнен Пенсионный фонд, далее - 2 млрд грн субсидиарных денег перенаправили на строительство дорог. К слову, из фонда, организованного для борьбы с китайским вирусом на строительство дорог также были направлены 35 млрд грн.

Опустошение субсидиарного фонда имеет хаотический характер, ведь средства направляются без какой-либо системы.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко отмечает, что если бы люди протестовали против урезания фонда субсидиантов, повышения тарифов и так далее, то Кабмин вел бы себя иначе.

Как отметил специалист, власть реагирует на четкие запросы народа, и в этот раз артикуляция инвалидов оказалась более четкой.

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