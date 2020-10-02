Деякі зірки готові все життя боротися із зайвою вагою, аби підтримувати себе в тій формі, якої вони домоглися

Іншим же комфортно просто займатися в Міру без кардинальних перетворень. Проте, всіх артисток об'єднує одне - їм доводиться стежити за своїм харчуванням і захищати себе від провальних образів, пов'язаних із зовнішнім виглядом. Представляємо вашій увазі топ-фото знаменитостей, які продовжують боротися із зайвою вагою і роблять це кожен день.

32-річна британська співачка стала найбільш обговорюваною артисткою, адже за півроку старанних тренувань вона змогла кардинально змінити себе. Після розставання з чоловіком, вона вирішила не сумувати і вбиватися, вона повністю зібралася і скинула рекордну кількість ваги. При цьому співачка не зупинятиметься і має намір худнути і далі.

"Адель тренується. Але 90% її схуднення-це дієта, яка допомагає скинути вагу. Особливо напруженим був перший тиждень, коли треба пити зелені соки і споживати тільки 1000 калорій на добу. Зараз вона виглядає не худою, а чудовою», — розповів дієтолог Дейл Піннок про секрети Адель.

Настя Каменських постійно підтримує вагу в певних рамках, так як з народження схильна до повноти. Співачка зазначає, що вона тепер на суворій дієті і постійно на спорті – скинути 20 кг було не просто.

"Сніданок дає енергію на весь день, тому його не можна пропускати. Ніколи не їм під час перегляду фільму\серіалу або під час читання. І взагалі не беру телефон в руки, поки їм. У моєму будинку немає вазочок з цукерками або печивом. Тільки фрукти, ягоди і горіхи. П'ю багато води. Лягаю спати вчасно. Недосипання - це стрес для організму", - розповідала Настя в Instagram.

Ані Лорак вирішила також зайнятися схудненням, адже після карантину зірка дуже набрала у вазі. Кароліна не приховує, що виною всьому карантин і місяці самоізоляції.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції, - зітхає Лорак. - Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч", - заявила Кароліна.

Тепер вона почала займатися посилено, адже тепер дає мало концертів і не гастролює:

"Чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Тому як без глядачів нам всім дуже тяжко " - зізналася артистка.

Alyona Alyona продовжує ділитися результатами перетворення на своїй сторінці в Instagram.

"ТОПИМО ЖИР! 29. І це я не про вік, а про мету схуднути, яку собі поставила! 15 червня після свого дня народження я встала на ваги і побачила цифру в 127,5 кілограмів! І тоді вирішила за рік схуднути на 29 кг💪 🏻», - написала влітку дівчина і приступила до посилених тренувань.

Тепер вона займається з тренером і дієтологом. Крім того, Олена зазначає, що вже є перші результати.

Анна Седокова після відпустки в Майамі зі своїм новоспеченим чоловіком Янісом Тіммою також вирішила поділитися з шанувальниками деякими секретами, як вона підтримує форму.

"Білок довше залишає за собою відчуття ситості. Намагайтеся на сніданок і обід вибирати продукти з високим вмістом білка, тоді і вечеря буде помірним. Тарілка меншого розміру-тарілка хоча б на п'ять сантиметрів вже допоможе з'їсти мінімум на 20% менше. Кардионагрузка-ідеальне рішення для скидання "баласту". Підрахунок КБЖУ-о чень дієва тема, правда є мінус: займаємо багато часу і доведеться більше витрачатися на продукти».

Анфіса Чехова постійно намагається схуднути, раніше вона навіть ненавиділа своє тіло і комплексувала з приводу фігури, розміру, ваги. Ось як тепер худне Анфіса:

"Я перестала вживати цукор, продукти з дріжджами, смажене, жирне. Поступово відмовилася від м'яса, яке нас вбиває, робить жінку агресивною. Це було просто: воно Мені ніколи особливо і не подобалося. Тепер я не змушую себе не їсти такі продукти, просто не хочу, свідомо їх розлюбила. І роблю так не тому, що маю силу волі (її я натренувала ще в дитинстві дієтами), а тільки з доброго ставлення до себе».

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