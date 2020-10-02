Некоторые звезды готовы всю жизнь бороться с лишним весом, лишь бы поддерживать себя в той форме, которой они добились

Другим же комфортно просто заниматься в меру без кардинальных преображений. Тем не менее, всех артисток объединяет одно – им приходится следить за своим питанием и ограждать себя от провальных образов, связанных с внешним видом. Представляем вашему вниманию топ-фото знаменитостей, которые продолжают бороться с лишним весом и делают это каждый день.

32-летняя британская певица стала самой обсуждаемой артисткой, ведь за полгода усердных тренировок она смогла кардинально изменить себя. После расставания с мужем, она решила не грустить и убиваться, она полностью собралась и сбросила рекордное количество веса. При этом певица не будет останавливаться и намерена худеть и дальше.

«Адель тренируется. Но 90% ее похудения — это диета, которая помогает сбросить вес. Особенно напряженной была первая неделя, когда надо пить зеленые соки и потреблять только 1000 калорий в сутки. Сейчас она выглядит не худой, а великолепной», — рассказал диетолог Дейл Пиннок о секретах Адель.

Настя Каменских постоянно поддерживает вес в определенных рамках, так как с рождения склонна к полноте. Певица отмечает, что она теперь на строгой диете и постоянно на спорте – сбросить 20 кг было не просто.

«Завтрак дает энергию на весь день, поэтому его нельзя пропускать. Никогда не ем во время просмотра фильма\сериала или во время чтения. И вообще не беру телефон в руки, пока ем. В моем доме нет вазочек с конфетами или печеньем. Только фрукты, ягоды и орехи. Пью много воды. Ложусь спать вовремя. Недосыпание — это стресс для организма», - рассказывала Настя в Инстаграм.

Ани Лорак решила также заняться похудением, ведь после карантина звезда очень набрала в весе. Каролина не скрывает, что виной всему карантин и месяцы самоизоляции.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции, - вздыхает Лорак. - Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом", - заявила Каролина.

Теперь она начала заниматься усиленно, ведь теперь дает мало концертов и не гастролирует:

"Жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко" - призналась артистка.

Alyona Alyona продолжает делиться результатами преображения на своей странице в Instagram.

«ТОПИМ ЖИР! 29. И это я не о возрасте, а о цели похудеть, которую себе поставила! 15 июня после своего дня рождения я встала на весы и увидела цифру в 127,5 килограммов! И тогда решила за год похудеть на 29 кг 💪🏻», - написала летом девушка и приступила к усиленным тренировкам.

Теперь она занимается с тренером и диетологом. Кроме того, Алена отмечает, что уже есть первые результаты.

Анна Седокова после отпуска в Майами со своим новоиспеченным мужем Янисом Тиммой также решила поделиться с поклонниками некоторыми секретами, как она поддерживает форму.

«Белок дольше оставляет за собой чувство сытости. Старайтесь на завтрак и обед выбирать продукты с высоким содержанием белка, тогда и ужин будет умеренным. Тарелка меньшего размера - тарелка хотя бы на пять сантиметров уже поможет съесть минимум на 20% меньше. Кардионагрузка – идеальное решение для сброса «балласта». Подсчет КБЖУ – о чень действенная тема, правда есть минус: занимаем много времени и придётся больше тратиться на продукты».

Анфиса Чехова постоянно пытается похудеть, раньше она даже ненавидела свое тело и комплексовала по поводу фигуры, размера, веса. Вот как теперь худеет Анфиса:

«Я перестала употреблять сахар, продукты с дрожжами, жареное, жирное. Постепенно отказалась от мяса, которое нас убивает, делает женщину агрессивной. Это было просто: оно мне никогда особенно и не нравилось. Теперь я не заставляю себя не есть такие продукты, просто не хочу, сознательно их разлюбила. И поступаю так не потому, что имею силу воли (ее я натренировала еще в детстве диетами), а только из доброго отношения к себе».

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