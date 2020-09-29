Голлівудська актриса Анджеліна Джолі спокусила видом в розкішній смарагдовій сукні
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилося архівне фото, на якому Джолі постала у всій своїй красі. Актриса сиділа на стільчику в неймовірно красивій смарагдовій сукні з широкими плечима. Образ доповнило красиве колечко на пальці.
Особливу увагу привернув настрій Джолі на фото. Вона щиро сміялася, оголивши всі 32 зуби. Виглядала актриса квітучою і щасливою. Саме в таку красуню закохався Бред Пітт. Зараз же і шанувальники, і ЗМІ відзначають, що Джолі виглядає дуже погано і депресивно.
«Краса. Зробіть посмішку постійною, а то ми її позбавлені", - підписали фото автори аккаунта.
Варто відзначити, що шанувальникам дуже сподобався кадр. Вони залишили масу приємних слів під фото.
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"Ти імператриця", "щасливе обличчя", "нехай ніщо і "ніхто" не заплямують ваше щастя і щастя ваших дітей!", "Клас", - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі спокусила формами, вийшовши прогулятися без ліфчика. Актриса підкорила пишними грудьми, які вона помістила в тонку мереживну маєчку. Образ голлівудська зірка доповнила довгими розкльошеними брюками.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною: "це знак?".
А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила округлою фігурою на званому вечері, кадри: виросла дівчинка.
Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болісною худорбою на прогулянці з дочками: «втратила красу».