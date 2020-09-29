До чого ж красива жінка

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі спокусила видом в розкішній смарагдовій сукні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилося архівне фото, на якому Джолі постала у всій своїй красі. Актриса сиділа на стільчику в неймовірно красивій смарагдовій сукні з широкими плечима. Образ доповнило красиве колечко на пальці.

Особливу увагу привернув настрій Джолі на фото. Вона щиро сміялася, оголивши всі 32 зуби. Виглядала актриса квітучою і щасливою. Саме в таку красуню закохався Бред Пітт. Зараз же і шанувальники, і ЗМІ відзначають, що Джолі виглядає дуже погано і депресивно.

«Краса. Зробіть посмішку постійною, а то ми її позбавлені", - підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що шанувальникам дуже сподобався кадр. Вони залишили масу приємних слів під фото.

"Ти імператриця", "щасливе обличчя", "нехай ніщо і "ніхто" не заплямують ваше щастя і щастя ваших дітей!", "Клас", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі спокусила формами, вийшовши прогулятися без ліфчика. Актриса підкорила пишними грудьми, які вона помістила в тонку мереживну маєчку. Образ голлівудська зірка доповнила довгими розкльошеними брюками.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною: "це знак?".

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила округлою фігурою на званому вечері, кадри: виросла дівчинка.

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болісною худорбою на прогулянці з дочками: «втратила красу».