Внучка знаменитої співачки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася гнучким тілом, яке підкреслило її природну красу

Politeka.net нагадує, що зараз Соні всього 19 років, проте дівчина до цього часу досягла багато чого: вона взяла участь у фотосесіях для модних колекцій, підкорює подіуми, а також стала обличчям модного бренду.

Дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій демонструє чудову розтяжку на сходах. На Соні чорні обтягуючі лосини, які вигідно підкреслюють стрункі ноги моделі і блакитна блузка з закатаними рукавами.

Модель стоїть на одній нозі, другу підняла високо вгору, також піднята ліва рука дівчини, правою вона сперлася об перила.

"Нехай буде міцною кожна сходинка тих сходів, по якій ви крокуєте до своєї бажаної мрії!" - підписала знімок Соня Євдокименко.

Вірні шанувальники моделі не пройшли повз нової публікації юної зірки. Поставивши велику кількість лайків, вони висловили в коментарях своє захоплення молодим даруванням.

"Мрії про небо, що б стали дійсністю, Суцільно шукають люди, чужі крила, на жаль прагнення ці, від лінії, на небо життя ведуть сходи🔥❤️ най Найкраща💗дуже добре ❤️🔥 така гарна 😻 😻 😻 якщо спіткнулася на одній сходинки,@sonyakayofficial знайдеться ще багато інших, за якими можна дертися", – написали фоловери.

Раніше ми писали, що внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася натуральною красою з мінімумом макіяжу. 19-річна красуня, яка зараз навчається і стоїть модельну кар'єру в Нью-Йорку, розмістила на своїй сторінці в Instagram ніжне фото, показавши, як доглядає за шкірою обличчя.

Соня постала перед камерою з розпущеним акуратно укладеним волоссям і легким макіяжем. Внучка Ротару одягла легку блакитну блузку, залишивши верхні гудзики розстебнутими і злегка оголивши бюст. Також увагу привертає яскравий червоний манікюр дівчини.

"Сяюча шкіра завжди в🤍 💫", — написала Євдокименко під фото і розповіла про свою нову пудру.

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