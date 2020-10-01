Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко похвалилась гибким телом, которое подчеркнуло ее природную красоту

Politeka.net напоминает, что сейчас Соне всего 19 лет, однако девушка к этому времени достигла многого: она приняла участие в фотосессиях для модных коллекций, покоряет подиумы, а также стала лицом модного бренда.

Девушка разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой демонстрирует замечательную растяжку на лестнице. На Соне черные обтягивающие лосины, выгодно подчеркивающие стройные ноги модели и голубая блузка с закатанными рукавами.

Модель стоит на одной ноге, вторую подняла высоко вверх, также поднята левая рука девушки, правой она облокачивается о перила.

"Пусть будет крепкой каждая ступенька тех лестницы, по которой вы шагаете к своей желанной мечты!", – подписала снимок Соня Евдокименко.

Верные поклонники модели не прошли мимо новой публикации юной звезды. Поставив большое количество лайков, они выразили в комментариях свое восхищение молодым дарованием.

"Мрії про небо, що б стали дійсністю, Суцільно шукають люди, чужі крила, На жаль прагнення ці, від ліні, На небо життя ведуть сходи🔥❤️😍💋 Найкраща💗Дуже гарно ❤️🔥 така гарна 😻😻😻Якщо спіткнулася на одній сходинки,@sonyakayofficial знайдеться ще багато інших, за якими можна карабкатся", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась натуральной красотой с минимумом макияжа. 19-летняя красавица, которая сейчас учится и стоит модельную карьеру в Нью-Йорке, разместила на своей странице в Instagram нежное фото, показав, как ухаживает за кожей лица.

Соня предстала перед камерой с распущенными аккуратно уложенными волосами и легким макияжем. Внучка Ротару надела легкую голубую блузку, оставив верхние пуговицы расстегнутыми и слегка оголив бюст. Также внимание привлекает яркий красный маникюр девушки.

"Сияющая кожа всегда в 🤍💫", — написала Евдокименко под фото и рассказала о своей новой пудре.

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