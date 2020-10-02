У мережі вирішили поекспериментувати над зовнішністю зірок, подивившись, як би вони виглядали, якщо б розтовстіли

Як передає Politeka.net, шанувальники часто знущаються над зовнішністю зірок, приміряючи їм різні образи, змінюючи колір волосся. Цього разу вони вирішили додати їм зайві кілограми, які сильно змінили улюбленців публіки.

На фото вони виглядають як люди, яким потрібна дієта і фізичні навантаження.

Так, худюща від природи Христина Асмус в образі товстушки виглядає дуже забавно. Їй до того ж зробили ніс картоплею, що зробило її простою дівчиною з села.

Молоду дружину Петросяна повнота практично не змінила. У Тетяни Брухунової свої погляди на красу і догляд за собою, вона не прагне бути схожою на модель.

Російський актор Олександр Петров із зайвими кілограмами виглядає дуже смішно.

А ось Павло Прилучний, на думку авторів телеграм-каналу «НеМалахов», із зайвою вагою виглядає п'яницею.

"Прилучний пропойца, а Бузова, виявляється, буряточка)», - написали автори каналу.

Відзначимо, що Ольга Бузова дійсно буде схожа на бурятку, якщо набере вагу.

Інші умільці вирішили пожартувати над голлівудським актором Джонні Деппом, перетворивши його на діда.

А також поекспериментували із зовнішністю принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Забавно виглядає і Кім Кардашьян з чоловіком.

Нагадаємо, що Прилучний ошелешив забавами з іншою "Татусевою донькою", роман з Карпович не перешкода:"Чарівна ніч".

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус в зухвалому міні вразила наповал квітучим виглядом: "щаслива після того, як мужик мацав?».

Також Politeka писала, що Тетяна Брухунова, яка народила від 75-річного Петросяна, козирнула стрункою фігурою по дорозі на роботу:"немає можливості сидіти в декреті".