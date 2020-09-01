Популярний актор Павло Прилучний, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною, засвітився в компанії відомої актриси

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував вельми провокаційний знімок. Він сидів за столом і дивився в кадр, а поруч з ним сиділа зірка «Татусевих дочок» Даша Мельникова, яка зіграла в серіалі середню сестру Женьку. Актриса висунула язик і спробувала облизати Прилучного. Її обличчя закрили сердечка і стріли Амура.

"Чарівна ніч з Дашею Мельниковою», - підписав фото актор.

Варто відзначити, що Даша Мельникова вже сім років перебуває у шлюбі з відомим актором Артуром Смольяніновим. У них двоє дітей. Що пов'язує Прилучного з Дашею на даний момент невідомо. Але, схоже, бурхливий роман з Мирославою Карпович, який вже неодноразово підтвердили в російській пресі, не перешкода, щоб загравати з іншими дівчатами.

Додамо, що Мельникова історію з Прилучним опублікувала у себе в Instagram. Крім цього, вона поділилася загадковим ранковим фото, підписавши "6.01..і ми зустрічаємо світанок». А ось Прилучний вранці опублікував сторіс зі школи, куди проводжав дітей.

Тим часом, в мережі жартують, що Прилучному залишилося роздобути ще трьох «татових дочок», адже дві у нього вже є.

Нагадаємо, що "Татусеві дочки" виросли і вразили новою зовнішністю, одна краше іншої: фото тоді і зараз.

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