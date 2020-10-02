В сети решили поэкспериментировать над внешностью звезд, посмотрев, как бы они выглядели, если б растолстели
Как передает Politeka.net, поклонники часто издеваются над внешностью звезд, примеряя им разные образы, меняя цвет волос. В этот раз они решили прибавить им лишние килограммы, которые сильно изменили любимцев публики.
На фото они выглядят как люди, которым нужна диета и физические нагрузки.
Так, худющая от природы Кристина Асмус в образе толстушки выглядит очень забавно. Ей к тому же сделали нос картошкой, что сделало ее простой девушкой из деревни.
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Молодую жену Петросяна полнота практически не изменила. У Татьяны Брухуновой свои взгляды на красоту и уход за собой, она не стремится быть похожей на модель.
Российский актер Александр Петров с лишними килограммами смотрится очень смешно.
А вот Павел Прилучный, по мнению авторов телеграмм-канала «НеМалахов», с лишним весом выглядит пьяницей.
«Прилучный пропойца, а Бузова, оказывается, буряточка)», - написали авторы канала.
Отметим, что Ольга Бузова действительно будет похожа на бурятку, если наберет вес.
Другие умельцы решили подшутить над голливудским актером Джонни Деппом, превратив его в старичка.
А также поэкспериментировали с внешностью принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Забавно выглядит и Ким Кардашьян с мужем.
Напомним, что Прилучный ошарашил забавами с другой «Папиной дочкой», роман с Карпович не помеха: «Волшебная ночь».
Как сообщала Politeka, скандальная Асмус в дерзком мини сразила наповал цветущим видом: «Счастливая после того, как мужик трогал?».
Также Politeka писала, что родившая от 75-летнего Петросяна Татьяна Брухунова козырнула стройной фигурой по пути на работу: «Нет возможности сидеть в декрете».