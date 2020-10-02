В сети решили поэкспериментировать над внешностью звезд, посмотрев, как бы они выглядели, если б растолстели

Как передает Politeka.net, поклонники часто издеваются над внешностью звезд, примеряя им разные образы, меняя цвет волос. В этот раз они решили прибавить им лишние килограммы, которые сильно изменили любимцев публики.

На фото они выглядят как люди, которым нужна диета и физические нагрузки.

Так, худющая от природы Кристина Асмус в образе толстушки выглядит очень забавно. Ей к тому же сделали нос картошкой, что сделало ее простой девушкой из деревни.

Молодую жену Петросяна полнота практически не изменила. У Татьяны Брухуновой свои взгляды на красоту и уход за собой, она не стремится быть похожей на модель.

Российский актер Александр Петров с лишними килограммами смотрится очень смешно.

А вот Павел Прилучный, по мнению авторов телеграмм-канала «НеМалахов», с лишним весом выглядит пьяницей.

«Прилучный пропойца, а Бузова, оказывается, буряточка)», - написали авторы канала.

Отметим, что Ольга Бузова действительно будет похожа на бурятку, если наберет вес.

Другие умельцы решили подшутить над голливудским актером Джонни Деппом, превратив его в старичка.

А также поэкспериментировали с внешностью принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Забавно выглядит и Ким Кардашьян с мужем.

Напомним, что Прилучный ошарашил забавами с другой «Папиной дочкой», роман с Карпович не помеха: «Волшебная ночь».

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус в дерзком мини сразила наповал цветущим видом: «Счастливая после того, как мужик трогал?».

Также Politeka писала, что родившая от 75-летнего Петросяна Татьяна Брухунова козырнула стройной фигурой по пути на работу: «Нет возможности сидеть в декрете».