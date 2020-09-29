32-річна російська актриса Христина Асмус незважаючи на хворобу продовжує працювати

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Асмус опублікувала ніжне осіннє фото, похвалившись квітучою красою. Актриса одягла зухвалі міні-шортики, теплий светр і чобітки. Образ вона доповнила сумочкою і сонцезахисними окулярами. Виглядала Асмус дуже щасливою, незважаючи на те, що вже тиждень не може повернути собі голос.

"Тільки вчора відгриміла прем'єра вистави в театрі, а вже їду в сапсані випускати наступну! З вокзалу відразу на репетицію до Мігеля", - розповіла актриса.

Вона зазначила, що вже у жовтні виступатиме з виставою в Санкт-Петербурзі.

"Особняк на Палацовій набережній, актори на відстані витягнутої руки, взаємодія з глядачем. Досвід, який забути і повторити неможливо! Сміливо, зухвало, гаряче!",- додала Асмус.

Всього за кілька хвилин пост артистки зібрав більше 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Така щаслива після того, як лисий мужик за груди мацав?", "Христина, а як же відпочинок!)", "Христина, класно виглядаєте. Доброї осені вам. Всіх благ. Здоров'я вам", "Розумниця, красуня, щастя тобі і здоров'я", "Милий зайчик", "Яка ж ти красива", - пишуть користувачі мережі.

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