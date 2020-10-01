Українців масово штрафують, ставлячи їх у безвихідне становище

Як стало відомо, власники "євроблях" потрапили в пастку через карантин і тепер змушені платити немислимі штрафи.

Зазначається, що суди штрафують "євробляхерів" за перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту, пише Дорожній адвокат. Тим, хто перевищив термін більш ніж на 30 діб, виписують штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Як пояснюють у виданні, саме такий штраф передбачений законом за їзду на нерозмитненому автомобілі. Якщо людина відмовляється платити, їй загрожує конфіскація транспортного засобу.

На даний момент "євробляхерам" стали масово виписувати штрафи при перетині кордону. Поки що тим, хто кордон не перетинає, подібні протоколи не виписують. У виданні зазначають, що власники «євроблях» все ще перебувають в очікуванні доступного розмитнення. Відповідний законопроект застряг у Верховній Раді.

Таким чином, "євробляхери" фактично опинилися в пастці. Карантин ніяк не вплинув на терміни перебування «євроблях» в Україні. Люди почали виїжджати з України після пом'якшення карантину, але все одно отримували штрафи. Виходить, що вони не можуть вивезти машину з країни, оскільки її відразу конфіскують до судового засідання.

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