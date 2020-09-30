Шахраї придумали новий спосіб, як обдурити довірливих українців

Мова про афери, пов'язані з системою автоматичної фіксації порушень ПДР. Справа в тому, що постанови про штраф почали отримувати навіть ті, хто жодного разу не сідав за кермо. При цьому, шахраї знають адресу, прізвище, ім'я, по батькові потенційної жертви. Іноді людям, які не платять штраф, починають дзвонити з нагадуваннями, шантажують і погрожують, передає "Сегодня".

В основному жертвами стають літні українці або ті, хто здатний повірити в існування штрафу, не перевіривши дані.

Відрізнити підроблене оповіщення від оригінальної постанови не так вже й складно. Звичайних квитанцій про порушення правил дорожнього руху правоохоронці вже давно не розсилають. Зараз водії отримують спеціальні постанови, в яких зазначено, де було скоєно правопорушення, коли воно сталося, точна модель автомобіля. Крім того, в постанові є посилання на сайт bdr. mvs.gov.ua, де можна подивитися фото або відеоматеріали правопорушення.

Також в цій постанові зображений спеціальний QR-код. У ньому зашифровані дані для оплати штрафу за допомогою банківської карти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про старт сезонних штрафів на дорогах.

"З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - йдеться в ПДР України.

Так, за порушення цього правила водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

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