У Нацполіції України нагадали, що з 1 жовтня водії автомобілів зобов'язані включати фари

Як інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції, діє це правило для всіх водіїв, автомобілі яких їдуть дорогами поза населеними пунктами.

"З 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні або ближнє світло фар", – нагадали у відомстві.

Також водіїв попередили про штрафи за невиконання цієї вимоги. У разі, якщо фари поза населеними пунктами не будуть включені, то водія транспортного засобу оштрафують у розмірі від 425 до 510 гривень.

У поліції пояснили, що дана вимога введена у зв'язку з тим, що в умовах недостатньої видимості, а це найчастіше буває восени і взимку, необхідно з метою безпеки додатково позначати автомобіль.

Раніше ми писали, що розмова по телефону за кермом автомобіля карається штрафами. При фіксації порушення інспектор виносить постанову на місці зупинки. У такому випадку водієві доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень. В інших випадках, коли порушник став причиною змінити швидкість інших водіїв, а також якщо поміняли напрямок їзди і так далі - штраф складе до 680 гривень або позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.

З 21 по 27 вересня інспектори Укртрансбезпеки спільно зі співробітниками Нацполіції здійснювали перевірку фур на предмет переваги.

Зазначається, що було перевірено майже 22 тисячі транспортних засобів за тиждень. Порушення були виявлені у 411 фур. Загальна сума виписаних штрафів склала близько 3,5 мільйона гривень. Це гроші, які були заплачені за перевантаження.

У відомстві зазначили, що найбільше порушень було зафіксовано в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Варто відзначити, що самі злісні порушники були спіймані з перевагою 24-45% від допустимої ваги.

В Україні хочуть ввести нові штрафи, які торкнуться підлітків і дітей. У Верховній Раді прийняли за основу законопроект про заборону продажу електронних сигарет і рідин для них дітям і підліткам. Так, 272 депутати в першому читанні підтримали відповідний законопроект № 3628.

У документі йдеться про заборону продажу е-сигарет і рідин неповнолітнім. За порушення передбачена адміністративна відповідальність.

З 1 січня 2021 року пропонується ввести штрафи в розмірі від 400 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 23 800 гривень). Якщо законопроект приймуть, то підвищені штрафи будуть застосовуватися до порушення правил продажу всіх підакцизних товарів.

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