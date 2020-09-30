Всього за тиждень Нацполіція виписала штрафів на 3,5 млн гривень

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство інфраструктури України, з 21 по 27 вересня інспектори Укртрансбезпеки спільно зі співробітниками Нацполіції здійснювали перевірку фур на предмет перевантаження.

Зазначається, що було перевірено майже 22 тисячі транспортних засобів за тиждень. Порушення були виявлені у 411 фур. Загальна сума виписаних штрафів склала близько 3,5 мільйона гривень. Це гроші, які були заплачені за перевантаження.

У відомстві зазначили, що найбільше порушень було зафіксовано в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Варто відзначити, що самі злісні порушники були спіймані з перевантаженням 24-45% від допустимої ваги.

Раніше повідомлялося, що в період з 14 по 20 вересня було перевірено понад 26 тисяч транспортних засобів. Загальна сума штрафів склала близько 4,2 мільйона гривень.

Як відомо, 16 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3743, який повинен посилити відповідальність перевізників і підвищити штрафи. Законопроект підтримали 270 народних депутатів. Якщо документ приймуть, порушникам доведеться заплатити від 1700 до 51000 гривень штрафів, залежно від того, на скільки буде перевантажена фура.

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