Молода дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше показала їх спільну дитину

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram жінка слідом за чоловіком опублікувала фото сина. Правда, Тетяна обмежилася лише ніжками малюка, і не стала показувати дитину, як це зробив Петросян.

"Я вдячна карантину. Ніхто і ніщо мене не відволікало від захоплюючого знайомства з новою людиною. Весною, що минула, я вирушила в найдовгоочікуванішу подорож, в якій у мене відповідальна роль, де відтепер і назавжди Я - мама!",- зізналася Брухунова.

Жінка подякувала всім, хто помічав її вільні сукні, але не подавав виду, і тим, хто бачив її старі фотографії в Інстаграм, але мовчав.

«Тим, хто збагнув, що фото в стрічці Instagram річної давності і на зміну знімкам в зріст прийшли портрети «молочного» плану не моргнувши оком писали добрі слова на абстрактні теми. Спасибі всім, хто здогадався, але делікатно промовчав. Це був не найпростіший для мене час, але, нескінченно щасливий!, - додала Тетяна.

Як відомо, 16 вересня Петросяну виповнилося 75 років. На честь свята він вирішив показати громадськості свого сина Вагана. Петросян і Брухунова ретельно приховують своє життя, мало спілкуючись з журналістами. Їх визнання стало несподіванкою для шанувальників.

Варто відзначити, що в коментарях Брухуновій залишили тільки хороші відгуки.

"Танюш ви розумничка! Вагітність це таїнство жінки і ви його пройшли. Правильно, що ви мовчали, щастя любить тишу", «Ви ще й мама. Як все встигаєте, бути стильною, цікавою і турботливою мамою", "Ви напевно одна з небагатьох блогерів, може навіть і єдина, не розкручуєте популярність своєї сторінки за рахунок вагітності, дітей, чоловіка і це великий плюс!", "А я підозрювала, але чекала коли ви відкриєте сама завісу", - пишуть люди.

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