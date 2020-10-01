Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт морквяного торта з мінімальною кількістю цукру і без використання яєць
Зірка поділилася рецептом у своєму Instagram, передає Politeka.net.
За словами Глинської, в готовому десерті смак моркви абсолютно не відчувається.
"Торт без яєць, з мінімумом цукру, смачними горішками і морквою🥕, яку ви не відчуєте в десерті... не вірите?",- підписала відео вона.
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Для приготування морквяного торта з розрахунку на форму діаметром 16 см будуть потрібні:
На морквяний бісквіт:
130 г борошна
140 г коричневого тростинного цукру (або білого)
10 г розпушувача
1/3 ч. л. солі
2 г меленої кориці
80 мл соняшникової олії (рафінованої)
60 мл апельсинового фрешу
цедра одного апельсина
250 г моркви (натертої на дрібній тертці)
150 г волоських горіхів (обсмажених)
На апельсиновий мармелад:
100 г філе апельсина
50 мл апельсинового фрешу
цедра однієї половини апельсина
4 г пектину NH
40 г цукру
1/5 ч. л. лимонної кислоти
На крем:
250 г крем-сиру
100 мл вершків (жирність не менше 30%)
80 г вершкового масла (жирність не менше 82%)
40 г цукрової пудри
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"Як вам такий тортик? 😉 ",- запитує Єлизавета.
Шанувальники в коментарях відповіли, що торт виходить дуже смачний.
"Ліза, ви диво з чудес😉 один з найулюбленіших ♥️ спасибі за рецепт🌸 🌸 🌸 смачний торт! Підкажіть, масло можна комбінувати з вершковим: кокосовим? Або навіть повністю замінити на якийсь із них? Супер! Спасибі за рецепт!",- пишуть вони.
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