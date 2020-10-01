Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт морквяного торта з мінімальною кількістю цукру і без використання яєць

Зірка поділилася рецептом у своєму Instagram, передає Politeka.net.

За словами Глинської, в готовому десерті смак моркви абсолютно не відчувається.

"Торт без яєць, з мінімумом цукру, смачними горішками і морквою🥕, яку ви не відчуєте в десерті... не вірите?",- підписала відео вона.

Для приготування морквяного торта з розрахунку на форму діаметром 16 см будуть потрібні:

На морквяний бісквіт:

130 г борошна

140 г коричневого тростинного цукру (або білого)

10 г розпушувача

1/3 ч. л. солі

2 г меленої кориці

80 мл соняшникової олії (рафінованої)

60 мл апельсинового фрешу

цедра одного апельсина

250 г моркви (натертої на дрібній тертці)

150 г волоських горіхів (обсмажених)

На апельсиновий мармелад:

100 г філе апельсина

50 мл апельсинового фрешу

цедра однієї половини апельсина

4 г пектину NH

40 г цукру

1/5 ч. л. лимонної кислоти

На крем:

250 г крем-сиру

100 мл вершків (жирність не менше 30%)

80 г вершкового масла (жирність не менше 82%)

40 г цукрової пудри

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 1 жов 2020 в 1:13 PDT

"Як вам такий тортик? 😉 ",- запитує Єлизавета.

Шанувальники в коментарях відповіли, що торт виходить дуже смачний.

"Ліза, ви диво з чудес😉 один з найулюбленіших ♥️ спасибі за рецепт🌸 🌸 🌸 смачний торт! Підкажіть, масло можна комбінувати з вершковим: кокосовим? Або навіть повністю замінити на якийсь із них? Супер! Спасибі за рецепт!",- пишуть вони.

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