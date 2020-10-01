Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт морковного торта с минимальным количеством сахара и без использования яиц

Звезда поделилась рецептом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам Глинской, в готовом десерте вкус морковки абсолютно не чувствуется.

"Торт без яиц, с минимумом сахара, вкуснейшими орешками и морковью🥕, которую вы не почувствуете в десерте… Не верите?", – подписала видео она.

Для приготовления морковного торта из расчета на форму диаметром 16 см потребуются:

На морковный бисквит:

130 г муки

140 г коричневого тростникового сахара (или белого)

10 г разрыхлителя

1/3 ч. л. соли

2 г молотой корицы

80 мл подсолнечного масла (рафинированного)

60 мл апельсинового фреша

цедра одного апельсина

250 г моркови (натертой на мелкой терке)

150 г грецких орехов (обжаренных)

На апельсиновый мармелад:

100 г филе апельсина

50 мл апельсинового фреша

цедра одной половины апельсина

4 г пектина NH

40 г сахара

1/5 ч. л. лимонной кислоты

На крем:

250 г крем-сыра

100 мл сливок (жирность не менее 30%)

80 г сливочного масла (жирность не менее 82%)

40 г сахарной пудры

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 1 Окт 2020 в 1:13 PDT

"Как вам такой тортик? 😉", – спрашивает Елизавета.

Поклонники в комментариях ответили, что торт получается очень вкусный.

"Лиза, вы чудо из чудес😉 Один из любимейших ♥️ Спасибо за рецепт🌸🌸🌸 Вкуснейший торт! Подскажите, масло можно комбинировать со сливочным: кокосовым? Или даже полностью заменить на какое-то из них? Супер! Спасибо за рецепт!", – пишут они.

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