Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт морковного торта с минимальным количеством сахара и без использования яиц
Звезда поделилась рецептом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
По словам Глинской, в готовом десерте вкус морковки абсолютно не чувствуется.
"Торт без яиц, с минимумом сахара, вкуснейшими орешками и морковью🥕, которую вы не почувствуете в десерте… Не верите?", – подписала видео она.
Как выглядят родители Тины Кароль, с которыми у нее непростые отношения: "Я дружу со всеми, но..."
В Сети рассекретили женщину, на которую растет похожей дочь Галкина, все ахнули: "Лиза - копия..."
Экс-солистка "Серебро" поразила размером бюста в декольте до пупка: "Афродита из пены"
"На ступеньках театра": оборвалась жизнь знаменитого российского актера
Для приготовления морковного торта из расчета на форму диаметром 16 см потребуются:
На морковный бисквит:
130 г муки
140 г коричневого тростникового сахара (или белого)
10 г разрыхлителя
1/3 ч. л. соли
2 г молотой корицы
80 мл подсолнечного масла (рафинированного)
60 мл апельсинового фреша
цедра одного апельсина
250 г моркови (натертой на мелкой терке)
150 г грецких орехов (обжаренных)
На апельсиновый мармелад:
100 г филе апельсина
50 мл апельсинового фреша
цедра одной половины апельсина
4 г пектина NH
40 г сахара
1/5 ч. л. лимонной кислоты
На крем:
250 г крем-сыра
100 мл сливок (жирность не менее 30%)
80 г сливочного масла (жирность не менее 82%)
40 г сахарной пудры
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Как вам такой тортик? 😉", – спрашивает Елизавета.
Поклонники в комментариях ответили, что торт получается очень вкусный.
"Лиза, вы чудо из чудес😉 Один из любимейших ♥️ Спасибо за рецепт🌸🌸🌸 Вкуснейший торт! Подскажите, масло можно комбинировать со сливочным: кокосовым? Или даже полностью заменить на какое-то из них? Супер! Спасибо за рецепт!", – пишут они.
Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».
Как сообщала Politeka, Глинская дала супер-рецепт малосольной скумбрии: "Чуть слюной не подавилась...".
Также Politeka писала, что Глинская поделилась рецептом рогаликов, тающих во рту: "Оторваться невозможно!".