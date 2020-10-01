Кабмин Украины впервые за 20 лет существенно увеличил оплату труда полярников станции "Академик Вернадский" (Антарктида)

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию от Национального антарктического научного центра, появившуюся на странице ведомства в Facebook.

"30 сентября 2020 года приняты изменения в нормативный акт, позволяющие увеличить оплату труда полярников (суточные) в 2,5 раза по сравнению с действующей. Отныне она будет составлять около 54 тысяч гривен в месяц", – сказано в сообщении.

Уточняется, что такие зарплаты будут у матросов торгового флота, работа которых, по сравнению с полярными станциями, считается менее суровой и регламентированной.

По словам директора Национального антарктического центра Евгения Дикого, зарплата украинских полярников годами оставалась самой маленькой среди государств "Антарктического клуба".

Напомним, реальная зарплата в Украине в августе текущего года выросла на 6% в годовом измерении, однако, по сравнению с июлем уменьшилась на 2,8%.

Об этом сообщает издание Лига, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.

Так, по данным ведомства, средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 11 446 гривен.

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (16795 грн), самый низкий – на Черниговщине (8996 грн).

Ранее мы писали, что Кабмин выплатит украинцам почти 10 миллионов гривен в качестве единоразовой денежной помощи. Ее получат семьи четырех погибших военнослужащих, а также ближайшие родственники семи военных, которые получили инвалидность в результате участия в антитеррористической операции (АТО) на оккупированном Донбассе. Такое решение члены правительства приняли во время заседания п 30 сентября, пишет издание "Цензор".

Кабинет министров выделяет на эти цели 9,757 миллиона гривен. Так члены семей погибших получат 750 прожиточных минимумов для трудоспособных в размере, который был актуален в момент смерти. Размер выплаты для воинов по инвалидности зависит от группы:

I группа инвалидности - 400 прожиточных минимумов;

II группа - 300 прожиточных минимумов;

III группа – 250 прожиточных минимумов.

Напомним, что в ПФУ сообщили важную новость о пенсиях, что стало автоматическим.

А еще Politeka писала, что с украинцев сдерут по 16 тыс. гривен, вскрылся сюрприз госбюджета-2021: «С каждого, включая новорожденных…».

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