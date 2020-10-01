Будущая жена украинского актера и звезды «Танців з зірками» Тараса Цымбалюка Тина Антоненко взбудоражила откровенными кадрами

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у девушки очень много личных фото, на которых она хвастается своей прекрасной фигурой. Девушка принимает участие в смелых фотосессиях, а также делится собственноручно сделанными фото. Она без стыда позирует в купальниках и нижнем белье.

Кстати, в честь двухлетия отношений Тина опубликовала в сети весьма неприличное фото. На снимке они с Тарасом были полностью голыми. Парочка лежала на траве, аккуратно прикрыв интимные места друг другом. Поклонники бурно отреагировали на фото.

«Кайф!», «Сильно красиво», «Жара», «Нереальные», «Адам и Ева», «Wow. Поздравляю! Берегите ваш Рай», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарас Цымбалюк сделал Тине предложение в прямом эфире шоу. После того, как парень станцевал танец, он взял букет и попросил Тину выйти за него замуж. Девушка, конечно, согласилась.

Известно, что Тина Антоненко работает визажистом и фотографом. С Тарасом она познакомилась на съемках клипа Димы Монатика.

Стоит отметить, то накануне предложения еще одна участница шоу Даша Петрожицкая посвятила танец Тарасу.

Напомним, что Тарас Цимбалюк рассказал о первой встрече со своей возлюбленной: "Она отказалась со мной...".

Как сообщала Politeka, на "Танцях з зірками" скандал после ухода Alyona Alyona: «Вам не стыдно чужое место занимать?».

Также Politeka писала, что Тина Антоненко раскрыла, как на самом деле отнеслась к предложению выйти замуж: «Никогда бы не...».