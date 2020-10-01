Рідкісні фото Алли Пугачової з'явилися в мережі і наробили багато шуму
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram були опубліковані знімки на яких Примадонна відпочиває за сигареткою, і, схоже не знає, що її фотографують. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
На знімках Пугачова вийшла не кращим чином. Незважаючи на те, що вельми охайно одягнена в джинси і білу футболку. Наряд доповнюють добре підібрані прикраси. Волосся артистки акуратно укладені.
Думки користувачів Мережі щодо кадрів розділилися. Когось збивували фото знаменитої артистки в такій обстановці, водночас дуже багатьох обурило, що хтось публікує подібні кадри.
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"Ось за чим це виставляють . Впевнена що самі не раз були в такому вигляді. Ганьба хто це виставив", "що ж Ви так, нижче плінтуса скотилися...", "Що ви від неї хочете, щоб вона на 20-річну дівчину була схожа?", "Це, дійсно, підло. За це і під статтю можна потрапити!", "Так нормальна фотка. Чистенька Алла, перекур влаштувала, розслабилася", "Господи, як не пристойно", "Алла Борисівна, в будь-якому вигляді прекрасна! У гримі і без", "Це підло, видаліть", - пишуть в коментарях.
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