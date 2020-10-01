Російська актриса, кулінар і дружина режисера Андрія Кончаловського Юлія Висоцька показала фігуру в супер-відвертій сукні

На своїй сторінці в Instagram Висоцька розмістила серію знімків з Венеції, зроблену під час кінофестивалю, передає Politeka.net. Юлія позувала, сидячи на дивані в холі, і всю увагу привернуло її сміливе вбрання.

Дружина Кончаловського вибрала для виходу сріблясто-жовто-зелену сукню з великим розрізом на нозі і глибоким декольте. Але 47-річна актриса вирішила додати образу пікантності, без краплі збентеження спустивши сукню з плеча і ледь не засвітивши груди. Лук доповнили неймовірно витончені босоніжки на шпильці і лаконічні аксесуари.

При цьому думки шанувальників з приводу такого відвертого образу розділилися: хтось просто захопився зовнішнім виглядом актриси, але багато хто відзначив, що так оголятися на публіці - це занадто.

"Шикарна, породиста жінка! Вогонь!🔥🔥🔥", "Вашій красі немає меж😍", "Юлія, ви як дороге вино! З кожним роком все краще і вишуканіше! Хочеться бути схожою на Вас)", "Ну дуже еротично))👍", "Як пощастило Андрію Сергійовичу, така дружина ! Найкраща", "Юлія, ви просто неймовірної краси жінка🥰", " Ах...ці босоніжки....❤ ️ 🔥 😍 Юля ви чарівна!", "Ноги-шик! Сукня-блиск! Смарагдова богиня! ✨ 💥 ✨", "Ну, Юля це прямо небезпечно бути красивою такою!"—- написали в коментарях шанувальники. Пост навіть лайкнула співачка Наташа Корольова.

"Може трохи скромніше?", "Вульгарно", "що вас тягне на оголення?", "А навіщо так оголятися?", "Ну дуже відверто...", "Юлечка, ви і так прекрасні, тому оголятися не обов'язково...))", "Питання-що з сукнею, таке враження що ви в своєму будуарі чекаєте коханого", — відзначили інші.

Відзначимо, нещодавно Юлія Висоцька опублікувала більш гаряче фото, на якому позує абсолютно оголеною, і прикривається лише темною тканиною.

Тоді не стрималася від коментаря навіть співачка Віра Брежнєва: "Юля! Таке задоволення за Вами спостерігати! Венеція і взагалі Італія вам дуже йде ❤".

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