Российская актриса, кулинар и жена режиссера Андрея Кончаловского, Юлия Высоцкая, показала идеальную фигуру
Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где публикует различные фото, в том числе со своего отдыха, передает Politeka.net. Так, артистка порадовала черно-белой фотографией в купальнике.
Звезда вытянулась на камне, выставив напоказ свою стройную фигуру. Ножки, талия - это все притягивало взгляд.
Красотка оперлась одной рукой о валун, а второй - гладила себя по волосам. Звезда смотрела сквозь очки вдаль и улыбалась.
"Сегодня #экадаши #яумеюнежрать #ктосомной #взлетаем #дорогиетоварищи 📸", - написала артистка.
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За три часа пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.
"Сразу видно, кто тут умеет не жрать 😍, а кто нет", "А где это ты?!))) у нас спектакль 2-го!))", "Восхищение ❗️❗️❗️👍👍👍", "Сенсация!❤️", "Вы как всегда - изящество, а кругом - проза жизни", "Привет из Вероны 🇮🇹 в Италии сильно похолодало ❤️ поэтому только термы , пляжи увы 🙏", "Очень нравятся черно-белое фото, вы само совершенство👍👍👍", "В этом фото есть что-то ностальгическое... оттуда, из прошлого...😍", "Красавица 👌 А я не умею не жрать 😂", - написали пользователи сети.
Отметим, недавно Юлия Высоцкая опубликовала более горячее фото, на котором позирует абсолютно обнаженной, и прикрывается лишь темной тканью.
"@sashagusov в Венеции был с нами всего один день, но какой день! Саша❤️", - написала актриса.
Тогда даже не сдержалась от комментария певица Вера Брежнева:
"Юля! Такое удовольствие за Вами наблюдать! Венеция и вообще Италия Вам очень идет ❤".
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