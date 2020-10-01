Российская актриса, кулинар и жена режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая показала фигуру в супер-откровенном платье

На своей странице в Instagram Высоцкая разместила серию снимков из Венеции, сделанную во время кинофестиваля, передает Politeka.net. Юлия позировала, сидя на диване в холле, и все внимание привлек ее смелый наряд.

Жена Кончаловского выбрала для выхода серебристо-желто-зеленое платье с большим разрезом на ноге и глубоким декольте. Но 47-летняя актриса решила добавить образу пикантности, без капли смущения спустив платье с плеча и едва не засветив грудь. Лук дополнили невероятно изящные босоножки на шпильке и лаконичные аксессуары.

При этом мнения поклонников по поводу столь откровенного образа разделились: кто-то просто восхитился внешним видом актрисы, но многие отметили, что так оголяться на публике — это слишком.

"Шикарная, породистая женщина! Огонь!🔥🔥🔥", "Вашей красоте нет предела😍, "Юлия , Вы как дорогое вино! С каждым годом все лучше и изысканней! Хочется быть похожей на Вас)", "Ну очень эротично))👍", "Как повезло Андрей Сергеевичу, такая жена ! Лучшая", "Юлия, Вы просто невероятной красоты женщина🥰", "Ах...эти босоножки....❤️🔥😍 Юля вы волшебная!", "Ноги- шик! Платье - блеск! Изумрудная богиня! ✨💥✨", "Ну ,Юля это прямо опасно быть красивой такой!", — написали в комментариях поклонники. Пост даже лайкнула певица Наташа Королева.

"Может немного поскромнее?", "Пошловато", "Что вас тянет на обнаженку?", "А зачем так оголяться?", "Ну очень откровенно...", "Юлечка, Вы и так прекрасны, т.ч оголяться не обязательно...))", "Вопрос-что с платьем,такое впечатление что вы в своём будуаре ждёте возлюбленного", — отметили другие.

Отметим, недавно Юлия Высоцкая опубликовала более горячее фото, на котором позирует абсолютно обнаженной, и прикрывается лишь темной тканью.

Тогда не сдержалась от комментария даже певица Вера Брежнева: "Юля! Такое удовольствие за Вами наблюдать! Венеция и вообще Италия Вам очень идет ❤".

Напомним, Юлия Высоцкая поразила видами в купальнике и без, не сдержалась даже Вера Брежнева.

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