Зірок популярного серіалу "Свати" Людмилу Артем'єву та Олександра Феклістова застукали за святковим застіллям

Як повідомляє Politeka.net, напередодні довгоочікуваного 7-го сезону на одному з фан-акаунтів серіалу з'явився кадр, на якому актори, які зіграли в серіалі подружню пару, сидять за столом, який заставлений їжею і спиртними напоями.

Артем'єва, яка зіграла Ольгу Миколаївну Ковальову, одягнена в зелену накидку і красиву пов'язку. Вона дивиться на когось, хто в кадр не потрапив.

Феклістов, який став чоловіком Ковальової в 6 сезоні, сміється і тримає в руках чарку.

Судячи з усього, це кадр з серіалу, який повинен нагадати шанувальникам улюблені моменти з фільму. У коментарях до посту залишили кілька відгуків.

"Зметикували на двох", «клас», "скоріше б 7 сезон", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що частина головних акторів покине шоу, через що новий сезон серіалу чекають кардинальні зміни. Як відомо, Микола Добринін, який зіграв Мітяя, відмовився продовжувати зйомки, а Людмила Артем'єва планує виїхати до Німеччини на "невизначений термін".

У планах творців серіалу продовжити проект під іншою назвою. В новинах фігурує назва «Золовка».

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