Зірка серіалу "Свати" Людмила Артем'єва поділилася новим фото і звернулася до шанувальників

Актриса, яка зіграла в популярному серіалі Ольгу Ковальову (бабусю Олю), опублікувала новий пост в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото актриса постала в елегантному образі, який ідеально підкреслив її природну красу. На ній стильне бежеве плаття і милий капелюшок йому в тон. Яскравими акцентами в образі стала велика сумка актриси з помаранчевою облямівкою і великі намиста.

У підписі до знімка Артем'єва звернулася до своїх передплатників.

"Який сезон "Сватів" вам подобається більше за інших?",- поцікавилася вона.

У коментарях її шанувальники тут же почали розповідати про свої улюблені сезони серіалу.

"Все, найулюбленіша сцена, у другому сезоні, коли Іван Степанович, Ольгу з Валюхою переплутав", "всі звичайно ж", " Нам подобаються всі сезони Сватів!!", "Подобаються всі. У кожному є своя родзинка. Дякую за творчість. Здоров'я вам і вогника в душі", "я вас дивлюся щовечора. Люблю засипати під Свати", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, Людмила Артем'єва здивувала одкровенням з приводу свого ставлення до тих фільмів і серіалів, в яких знімалася. Актриса супроводила пост фото з колегами зі "Сватів".

"Моя справа-зніматися, грати. По суті, я виробляю якийсь продукт, а ще й дивитися свою продукцію... вважаю це трохи дивним. При цьому адекватно оцінювати власну роботу я не вмію. Тому що я людина емоційна – не можу дивитися неупереджено. Відразу згадую ті стосунки, що були на знімальному майданчику, людей. Тому, щоб я хоч якось зберегла своє здоров'я, краще не буду дивитися",-поділилася зірка.

Нагадаємо, велика втрата наздогнала "Сватів", серіал залишився без улюбленої зірки.

Як повідомляла Politeka, доля "Сватів" без Мітяя і Артем'євої остаточно вирішилася, в Квартал 95 повідомили.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" обмовилася про стосунки на знімальному майданчику.