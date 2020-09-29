Зірка серіалу "Свати" Людмила Артем'єва поділилася новим фото і звернулася до шанувальників
Актриса, яка зіграла в популярному серіалі Ольгу Ковальову (бабусю Олю), опублікувала новий пост в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото актриса постала в елегантному образі, який ідеально підкреслив її природну красу. На ній стильне бежеве плаття і милий капелюшок йому в тон. Яскравими акцентами в образі стала велика сумка актриси з помаранчевою облямівкою і великі намиста.
У підписі до знімка Артем'єва звернулася до своїх передплатників.
"Який сезон "Сватів" вам подобається більше за інших?",- поцікавилася вона.
"Куди їй до Лорак і Кароль": зірка "Холостяка" Яна Соломко не стрималася і рознесла своїх кривдників
Офіцер за хвилини до авіакатастрофи під Харковом писав 7-річній доньці, фото: "Тату, ти живий?"
15-річна дочка Джолі та Пітта вразила фігурою на званій вечері, кадри: виросла дівчинка
Українці бурхливо відреагували на нову витівку Тіни Кароль: "соромно за тебе катастрофічно..."
У коментарях її шанувальники тут же почали розповідати про свої улюблені сезони серіалу.
"Все, найулюбленіша сцена, у другому сезоні, коли Іван Степанович, Ольгу з Валюхою переплутав", "всі звичайно ж", " Нам подобаються всі сезони Сватів!!", "Подобаються всі. У кожному є своя родзинка. Дякую за творчість. Здоров'я вам і вогника в душі", "я вас дивлюся щовечора. Люблю засипати під Свати", - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, Людмила Артем'єва здивувала одкровенням з приводу свого ставлення до тих фільмів і серіалів, в яких знімалася. Актриса супроводила пост фото з колегами зі "Сватів".
"Моя справа-зніматися, грати. По суті, я виробляю якийсь продукт, а ще й дивитися свою продукцію... вважаю це трохи дивним. При цьому адекватно оцінювати власну роботу я не вмію. Тому що я людина емоційна – не можу дивитися неупереджено. Відразу згадую ті стосунки, що були на знімальному майданчику, людей. Тому, щоб я хоч якось зберегла своє здоров'я, краще не буду дивитися",-поділилася зірка.
Нагадаємо, велика втрата наздогнала "Сватів", серіал залишився без улюбленої зірки.
Як повідомляла Politeka, доля "Сватів" без Мітяя і Артем'євої остаточно вирішилася, в Квартал 95 повідомили.
Також Politeka писала, що зірка "Сватів" обмовилася про стосунки на знімальному майданчику.