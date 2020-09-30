У мережі показали, як змінювалася з віком актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи Будько в серіалі "Свати"

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Кравченко в Instagram з'явилося відео-слайдшоу, на якому можна розглянути фото зірки з часів молодості і дотепер (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах можна побачити, що з роками артистка змінилася майже до невпізнання, незмінним залишилося тільки одне — красиві виразні очі.

Дехто з шанувальників навіть зазначив, що в молодості Тетяна Кравченко була схожа на принцесу Діану: "на Леді Ді схожа в молодості", — написали в коментарях.

Шанувальники Валюхи з "Сватів" бурхливо відреагували на публікацію і засипали актрису компліментами, зазначивши, що вона прекрасна в будь-якому віці:

"Очманіти красуня !!! Нехай ваші красиві очі завжди сяють щастям !!! 🙏", "Ви найкраща, роки Вас тільки прикрашають!!!❤️", "Краса-вона не овалі обличчя, вона в очах", "найчарівніша і найпривабливіша👍❤️", " натуральна краса у Тетяни..приємно подивитися!", "Яка чудова трансформація .👍🤗, "Як була красунею, так і залишається", " яке життя швидкоплинне... але в кожному віці є свої принади", "Жінка-диво!!!", "Красу нічим не зіпсувати‼️ 👍 ", "Ви прекрасні в будь-якому віці!", "Красуня! Завжди була гарненькою! Про красу душевну промовчу, хоч це є головне доповнення до краси зовнішньої".

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