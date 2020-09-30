Відома росіянка показала, як фліртує з Філіпом Кіркоровим на одній з богемних вечірок
Російська модель, телеведуча, головний редактор журналу "Hello!"Світлана Бондарчук поділилася відео, на якому показала, як вони з Кіркоровим спілкуються на якомусь заході.
Співак сидить навпроти Світлани і терпляче вислуховує, як вона обсипає його компліментами.
"Який же ти гарний, сексуальний, мужній, щедрий, товариський!",- вимовляє Бондарчук за кадром.
"А який у тебе хороший смак!", - із задоволеною посмішкою відповідає їй Кіркоров.
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"У мене ідеальний смак, у мене найкращі друзі на землі! Я люблю тебе", - заявляє у відповідь модель.
Вся їхня розмова виглядає як неприхований флірт.
Підписники Бондарчук тут же відреагували на це відео.
"Дивно, як йому йде ця зачіска", "Ооо Боже", "Бедросович чарівний в будь-якому віці! Віват, король, Віват!", "Філя змінив зачіску, коли викрили його перуки", "смішний", "він сам себе любить, капець", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кіркоров похвалився зустріччю з актором, якому приписували роман з Христиною Асмус.
Виконавець опублікував спільні кадри з головною зіркою гучного фільму "Текст", Олександром Петровим, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".
Філіп Бедросович постав перед шанувальниками в бежевій курточці, а також кепці і футболці кольору хакі. Олександр Петров, у свою чергу, прийшов на прем'єру в білому світшоті, сірих штанях і чорному піджаку.
Нагадавши, дочка Пугачової і Галкіна в балахоні вразила зовнішнім виглядом і поведінкою, відео: "Не те що у Кіркорова".
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