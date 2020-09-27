34-річна супермодель російського походження Ірина Шейк здивувала пікантним знімком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала досить відвертий знімок. Вона була одягнена в жовтий тісний корсет, який так сильно здавив принади красуні, що вони ледь не вивалися назовні. Шейк зробила селфі, засвітивши свої тонкі ключиці, ідеальну зону декольте і пружні груди. Волосся Шейк було мокрим. Судячи з усього, модель зробила фото під час показу.

Ірина не залишила підпису до знімка, але шанувальники залишили під її постом масу компліментів.

"Дорога Ірина Шейк, ви прекрасні", «Богиня», "неймовірна", "Так! А ну прикрийся швидко", "Королева", "Незрівняна", "Я думаю, їй дуже не вистачає Роналду", "гострий перчик", "ти завжди була така красива або час зробив тебе такою красивою", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк розважилася з подружками-моделями. Зірка поділилася вельми провокаційним знімком, на якому дві дівчини тримали її за «п'яту точку». Сама Шейк була одягнена в чорне обтягуюче плаття, під яке вона не стала надягати білизну. Пишні груди красуні так і норовили вирватися назовні. Образ Шейк доповнила масивними черевиками.

Нагадаємо, що розкішна Ірина Шейк застигла в спокусливій позі, показавши переваги: "як це можливо?".

Як повідомляла Politeka, чарівна Ірина Шейк ледь прикрила бюст блискітками:"на це можна дивитися нескінченно".

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