Американська модель, бізнесвумен та ікона стилю Кім Кардашьян поділилася особистим знімком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі свого будинку. 39-річна зірка влаштувалася на підлозі. Вона була одягнена в білі штани і оригінальний синій корсет, в який вона помістила своє неосяжне багатство. Модель не стала відзначати дизайнера корсета, але шанувальники звернули увагу на незвичайний наряд. Здавалося, що на ньому намальовані людські обличчя.

Образ Кім доповнила грайливим хвостиком. Вона не стала підписувати фото, залишивши лише синє сердечко.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян показала дуже старе фото з сестрами. Як відомо, Кім та її чотири сестри прославилися після виходу на телебаченні реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». Завдяки цьому шоу всі представники сім'ї серйозно розбагатіли і стали найзнаменитішими людьми в світі. Наприклад сама Кім та її сестра Кайлі Дженнер входять в топ-10 Інстаграма за кількістю підписників. А фото Кендалл Дженнер довгий час було найпопулярнішим в мережі.

На фото улюблениці публіки зовсім не були схожі на себе. Кім позувала зі світлим волоссям, а її сестри були ще зовсім маленькими. Шанувальники зіркової сім'ї порахували, що дівчата не схожі на самих себе після численних хірургічних втручань.

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