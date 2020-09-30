Дівчина в захваті від того, що сталося

Російська актриса і блогер Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, заінтригувала новою зйомкою

Як повідомляє Politeka.net, актриса багато знімається і постійно бере участь у цікавих проектах. Кошкіна постійно ділиться в сторіс новинами про зйомки, але, найчастіше, не може розповісти, де саме вона знімається, до тих пір, поки шоу не вийде в ефір.

Цього разу зірка знову заінтригувала глядачів, зазначивши, що бере участь у чомусь неймовірному. Вона поділилася кадром з машини, розповівши, що їде на дуже важливий для неї захід.

Пізніше Яна опублікувала пікантний кадр з ліфта. Дівчина позувала перед дзеркалом в міні-спідниці, яка оголила стрункі ніжки красуні. Вона виглядала дуже щасливою і задоволеною життям. Крім цього, артистка поділилася особистим щастям, за яке, за її словами, потрібно випити.

"Сьогодні була приголомшлива зйомка. Тепер можна трохи і відзначити", - написала Яна в сторіс.

Раніше ми писали, що Кошкіна похвалилася фігурою у відвертому топі. Дівчина засвітила своєю головне достоїнство - величезні груди.

Відзначимо, що Харламову і Кошкіній приписують роман після того, як їх разом нібито бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Сам Харламов ці чутки заперечує, хоч і погоджується, що знайомий з Яною.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногруду наречену" Кошкіну: "ми з нею...".

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