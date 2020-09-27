30-річна російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, здивувала яскравою зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина записала сторіс, звернувшись до фанатів. Яна була яскраво нафарбована, тому виглядала чудово. Вона була одягнена в мереживну маєчку з пікантним декольте, зверху якої вона накинула світлий піджак. Волосся красуні було розпущено.

"Мої дорогі, давно не записувала для вас сторіс. Я сьогодні відразу з літака на знімальний майданчик. У декораціях знімати не можна, тому записую нишком вам відеопривіт від мене. Сьогодні знімаємо дуже складні сцени, величезні монологи. І вони складні ще по постановці. Тут таке відбувається, таке. Уууу», - поділилася Яна подробицями своїх робочих буднів з шанувальниками.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна розпалила мережу кадром зі спальні. Дівчина позувала перед камерою, обернувшись у рушник. Актриса розповіла, що вирішила схуднути, тому буде займатися в спортзалі.

Як відомо, Кошкіній і Харламову довгий час приписують роман в мережі. Після розлучення з Асмус Гаріка нібито бачили разом з Кошкіною на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Крім цього, Яна з Гаріком можуть перетинатися на ТНТ, де обидва задіяні в різних проектах.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна розляглася біля басейну в безсоромному купальнику: "шукає мільйонера...".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна розбурхала непристойну чоловічу фантазію: "і як тепер заснути?".

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