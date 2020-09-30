Українська телеведуча, учасниця шоу "Танці з зірками" Оля Фреймут розповіла про те, які плани на майбутнє має її дочка

Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Фреймут зізналася, що вони з 14-річною Златою вже зараз замислюються, чим дівчинка буде займатися в майбутньому.

"Дочка знає, чого хоче. А я поруч, щоб підтримати обдарованість. Хочеться дати дітям гарну освіту, щоб вона підходила до покликання, а далі вони самі зорієнтуються, як будувати життя", - розповіла ведуча.

Вона додала, що на Різдво її дочка літала в США в мовний табір, а зараз вони займаються пошуком хорошої школи.

Фреймут також поділилася знімком, на якому позує зі своєю красунею-донькою. Дівчинка на ньому позує в стильній сукні і з яскравим макіяжем.

У коментарях більшість підписників ведучої в першу чергу залишають компліменти її дочки.

"Златі дуже пощастило з мамою", "дуже красиві", "яка вона у вас красуня!", "Пощастило Златі з багатою мамою", "Ви виглядаєте приблизно одного віку з донькою", "Приємно дивитися, коли між мамою і дочкою повне взаєморозуміння", "які красоточки! Я пам'ятаю цю дамочку білявим малятком в "Ревізорі"", " Златочка така симпатюля!",- пишуть люди.

Нагадавши, Фреймут, що поскандалила з Кухар і ямою, запідозрили в договорняку: "пообіцяли роботу на "плюсах".

Як повідомляла Politeka, якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "криві зуби, товстенька...", невідомі фото.

Також Politeka писала, що Фреймут в піжамі похвалилася, як їй пощастило з партнером на "Танцях", називають королем.