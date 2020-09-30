Украинская телеведущая, участница шоу «Танці з зірками» Оля Фреймут рассказала о том, какие планы на будущее строит ее дочь

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Фреймут призналась, что они с 14-летней Златой уже сейчас задумываются, чем девочка будет заниматься в будущем.

«Дочь знает, чего хочет. А я рядом, чтобы поддержать одаренность. Хочется дать детям хорошее образование, чтобы оно подходило к призванию, а дальше они сами сориентируются, как строить жизнь», - рассказала ведущая.

Она добавила, что на Рождество ее дочь летала в США в языковой лагерь, а сейчас они занимаются поиском хорошей школы.

Фреймут также поделилась снимком, на котором позирует со своей красавицей-дочкой. Девочка на нем позирует в стильном платье и с ярким макияжем.

В комментариях большинство подписчиков ведущей в первую очередь оставляют комплименты ее дочери.

«Злате очень повезло с мамой», «Очень красивые», «Какая она у вас красавица!», «Повезло Злате с богатой мамой», «Вы выглядите примерно одного возраста с дочкой», «Приятно смотреть, когда между мамой и дочерью полное взаимопонимание», «Какие красоточки! Я помню эту дамочку белокурой малышкой в "Ревизоре"», «Златочка такая симпатюля!», - пишут люди.

Напомним, поскандалившую с Кухар и Ямой Фреймут заподозрили в договорняке: "Пообещали работу на "плюсах".

Как сообщала Politeka, какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото.

Также Politeka писала, что Фреймут в пижаме похвасталась, как ей повезло с партнером на "Танцях", называют королем.