Російський комік Максим Галкін проводить багато часу зі своїми дітьми Лізою і Гаррі
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував свіже відео. Судячи з кадрів, зоряне сімейство вирішило влаштувати вечірній заплив в басейні. По відео видно, що Галкін і дітки дуже мокрі. Судячи з усього, вони вже довго купаються.
Гуморист вирішив зняти відео, а його діти почали дружно реготати і називати батька папараці. Ліза на відео була в шапочці для плавання і окулярах, а Гаррі обійшовся без додаткових аксесуарів.
"Добрий вечір!",- підписав відео Галкін.
За дві години його ролик подивилися майже 600 тисяч разів. У коментарях йому залишили масу відгуків і компліментів. Не обійшлося і без негативу.
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«З такими грошима не важко робити з дітей більш розвинених. Життя, на жаль, не всім дає такі можливості. Звичайні діти. Досить придумувати лестощів», «добрий, щасливе сімейство)) Ви прекрасний батько", "Реготушки", "Блііін весь час дивлюся на вашу сім'ю і душа радіє - ви молодці, дітки супер!",- пишуть люди.
Не стримала емоцій українська співачка Світлана Лобода. Вона залишила лайк і коментар.
"Ну які ж кайфові ці дітки!",- написала вона під відео.
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