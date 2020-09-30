7-річна дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна Ліза підкорила зовнішністю в "балахоні" і своєю поведінкою перед камерою



Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram з'явилося кумедне відео, на якому видно, як дівчинка в квітчастій сукні-балахоні жваво переказує момент з мультика "Канікули Боніфація", а потім підстрибом тікає з тераси в будинок, при цьому голосно тупотячи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пугачовочка в балахоні 😄♥️", - мило підписали відео шанувальники.

Прихильники зіркового сімейства Пугачової-Галкіна в коментарях засипали дівчинку компліментами: "Очаровашка в балахоні ну точно Пугачовочка!😍 ", "Щось неймовірне з неї виросте!", "можна вічно дивитися 🤗", "О Господи😂", " треба ж така гарненька...", "Маленька топотулечка😍", "Вона схожа на Машу з мультика Маша і ведмідь♪", "Ой солодка яка", "Яка немислима милість!!!", "Вона така модниця, краса", "скільки дивлюся, стільки милуюся, маленька зірочка", " Ой, не можу, розсмішила мене дівчулечка, особливо від її бігу", "Талант у Лізочки", "диво дивне".

Лізу навіть порівняли з дітьми Філіпа Кіркорова, і вона своєю відкритістю і артистизмом, звичайно ж, перевершила спадкоємців російського "поп-короля": "діти дивовижні, прості, добродушні, не звіздяться, не те що у Кіркорова👍 😘", — написали в коментарях до відео.

Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки:»зараз йому Алка підправить фізію".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.