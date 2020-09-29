Російський комік Максим Галкін станцював неповторне танго зі своєю донькою Лізою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відео, на якому в домашній обстановці дуріє з Лізою. Тато і дочка станцювали танго, після чого Максим наклав на відео музику. Варто відзначити, що вийшов танець просто чудовим, на що відразу ж звернули увагу всі шанувальники.

За кілька годин ролик подивилися майже мільйон разів. У коментарях залишили масу компліментів родині. Крім цього, шанувальники вирішили, що Максиму обов'язково потрібно взяти участь в шоу «Танці з зірками».

"Так приємно дивитися на таку сім'ю. Нехай у всіх дівчаток будуть такі тата", "це наймиліше, що я бачила за останній час", "Господи, які ж ви з Аллою Борисівною кльові, які ви молодці, що народили і виховуєте таких чудових малюків», «Чисто вовк і Заєць з Ну постривай», «Лізочек талантище!!! Красуня!", «Раніше ви були ведучим, тепер можна і в якості учасника "Танців з зірками", "10.0 Танці з зірками відпочивають і нервово тупають ніжкою)", - пишуть користувачі мережі.

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