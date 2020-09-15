Бывший ангел бренда Victoria’s Secret, знаменитая модель Келли Гейл удивила обнаженным видом в постели

Как передает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в "Инстаграм" фото, на котором предстала совсем без одежды. Келли расположилась на коленях на самом краю кровати с одним лишь полотенцем, намотанным на голове. Судя по всему, девушка только вышла из душа и решила не одеваться, а сразу принялась за еду - на простынях можно заметить поднос с едой и стакан.

Модель сфотографировалась в полумраке, который придал кадру еще большей пикантности. Она села полубоком к камере, спрятав грудь за рукой. Зато благодаря удачному ракурсу можно полюбоваться ягодицами знаменитости, которые запечатлены во всей красе.

Пользователей социальной сети впечатлил смелая поза Келли Гейл, о чем они сообщили в комментариях:

"Ты забыла надеть нижнее белье"; "любые комментарии были бы бесполезны..."; "Что за ангел"; "Ты самая красивая женщина в мире"; "Ужин подан"; "Абсолютно потрясающая"; "Персик на десерт?".

Ранее Келли Гейл показала в сториз, как тренирует свое роскошное тело. Модель сняла себя в зеркало, лежа на фоне спортивных снарядов. В такой позе она продемонстрировала идеальную фигуру и пышный бюст.

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