Известная модель и бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл в мини-бикини похвасталась формами в раскованной позе

На своей странице в Instagram 25-летняя красотка выложила пикантное фото, сделанное в капитанской каюте яхты, передает Politeka.net.

На снимке Келли сидит на кожаном кресле, эффектно закинув ноги на пульт управления и подняв руки. Модель надела крохотный ярко-голубой купальник на тонких бретельках, который удачно подчеркнул все прелести ее фигуры — подтянутый животик, бесконечные стройные ноги и аккуратный бюст. Дополнили образ массивные прозрачные очки и собранные в пучок волосы.

"Лучший сет, который я когда-либо видел!", "Эти ноги 🔥🔥🔥", "Напоминает мне Томми Ли и Пэм Андерсон", "Капитан Кэл", "Слишком 🔥..😍", "Как босс", "Классные ножки", "Ты вдохновляешь меня на то, чтобы стать моделью", — пишут в комментариях восторженные поклонники.

Ранее Келли Гейл показала свою фигуру в тренажерном зале. Звезда активно занимается спортом, поэтому ее формы приобрели красивый рельеф.

В кадре Келли предстала в оранжевом спортивном костюме, который обтянул ее невероятные формы. Роскошная грудь сжалась под тканью и немного выглянула из выреза.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис.

Как сообщала Politeka, ангел Victoria’s Secret сбросила одежду и засмущала развратным видом в постели: "Персик на десерт".

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.