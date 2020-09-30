Прима-балерина, суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар озвучила своїх фаворитів після п'ятого прямого ефіру шоу

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram. Балерина опублікувала фото з шоу, на якому вона позувала в неймовірно красивій сукні з об'ємними плечима. Оригінальний наряд підкреслив точену фігурку мініатюрної зірки.

"Чи любите ви кінематограф так, як люблю його я? Думаю, що так. Це чарівне мистецтво, яке за якихось півтори години дає нам можливість прожити інше життя, побути героєм іншого роману",- почала свою розповідь Кухар.

Зірка нагадала, що в п'ятому прямому ефірі учасники шоу танцювали в тематиці кіно. Кожен вибирав свій твір. За словами Кухар, їй дуже шкода, що в проекті не можна ставити дві оцінки – окремо за техніку і за артистизм.

"Фаворитом для мене в цьому ефірі, однозначно, став танець за мотивом фільму "У джазі тільки дівчата" у виконанні @sergeimelnik і @adelina.deli. Ви молодці! Це був несподіваний і стрімкий прорив!",- підкреслила Кухар.

За півгодини пост балерини зібрав понад 2500 лайків. У коментарях їй залишили багато відгуків.

"Шикарно виглядаєте", "яка ти красива", "Мельник не перестає дивувати, мені також сподобалося, як він гідно і до кінця був в образі, дуже талановито", "Ви прекрасна", - пишуть люди.

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