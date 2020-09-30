Прима-балерина, судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар озвучила своих фаворитов после пятого прямого эфира шоу

Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм. Балерина опубликовала фото с шоу, на котором она позировала в невероятно красивом платье с объемными плечами. Оригинальный наряд подчеркнул точеную фигурку миниатюрной звезды.

«Любите ли вы кинематограф так, как люблю его я? Думаю, что да. Это волшебное искусство, которое за каких-то полтора часа дает нам возможность прожить другую жизнь, побыть героем другого романа», - начала свой рассказ Кухар.

Звезда напомнила, что в пятом прямом эфире участники шоу танцевали в тематике кино. Каждый выбирал свое произведение. По словам Кухар, ей очень жаль, что в проекте нельзя ставить две оценки – отдельно за технику и за артистизм.

«Фаворитом для меня в этом эфире, однозначно, стал танец по мотиву фильма «В джазе только девушки» в исполнении @sergeimelnik и @adelina.deli. Ребята, вы молодцы! Это был неожиданный и стремительный прорыв!», - подчеркнула Кухар.

За полчаса пост балерины собрал более 2500 лайков. В комментариях ей оставили много отзывов.

«Шикарно выглядите», «Какая ты красивая», «Мельник не перестает удивлять, мне также понравилось, как он достойно и до конца был в образе, очень талантливо», «Вы прекрасна», - пишут люди.

Напомним, что печальная Екатерина Кухар заявила о нажитых врагах.

Как сообщала Politeka, острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... ".

Также Politeka писала, что конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства.