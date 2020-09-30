Популярна українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вразила новим стильним образом з глибоким декольте
Зірка опублікувала нове селфі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Астаф'єва позує перед камерою в стильному чорному вбранні зі строкатою обробкою. Увагу до себе тут же приковує глибоке декольте, яке якнайкраще підкреслило пишні форми співачки.
Свій образ Даша доповнила високою зачіскою і мінімальним макіяжем, завдяки якому її обличчя виглядає свіжим і природним.
"Бомжур!",- забавно підписала фото співачка.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого знімка.
"Тебе зрозумів", "Ну фсе", "Ох і бомжур", "Дай Бог вам здоров'я-Дашенька", "Мадам", "Шикарна, просто неймовірна жінка!", "Дашенька - не сумуй. Ти оголила серце, тіло і душу. І Бог з тобою", "нові губки!" ,- пишуть люди в коментарях до фото.
Раніше ми писали, що Астаф'єва вразила новим образом, розмістивши в соцмережі свіжий знімок.
На фотографії Даша сидить на шкіряному дивані, на зірці – коротке плаття, що відкриває високі груди співачки, ноги співачка широко розставила. Звертають на себе увагу золотисті туфлі Астаф'євої.
Волосся у Даші зачесане високо, фоном фотографії служить обладнання студійної фотомайстерні і палаючий прожектор.
Нагадаємо, Астаф'єва збентежила зухвалим чином, розсунувши нескінченні ноги: "Хороший ракурс!".
Як повідомляла Politeka, розкішна Даша Астаф'єва зізналася, як підкорити її серце: «скільки б грошей у тебе не було...».
Також Politeka писала, що неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати.