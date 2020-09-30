Популярна українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вразила новим стильним образом з глибоким декольте

Зірка опублікувала нове селфі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Астаф'єва позує перед камерою в стильному чорному вбранні зі строкатою обробкою. Увагу до себе тут же приковує глибоке декольте, яке якнайкраще підкреслило пишні форми співачки.

Свій образ Даша доповнила високою зачіскою і мінімальним макіяжем, завдяки якому її обличчя виглядає свіжим і природним.

"Бомжур!",- забавно підписала фото співачка.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого знімка.

"Тебе зрозумів", "Ну фсе", "Ох і бомжур", "Дай Бог вам здоров'я-Дашенька", "Мадам", "Шикарна, просто неймовірна жінка!", "Дашенька - не сумуй. Ти оголила серце, тіло і душу. І Бог з тобою", "нові губки!" ,- пишуть люди в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що Астаф'єва вразила новим образом, розмістивши в соцмережі свіжий знімок.

На фотографії Даша сидить на шкіряному дивані, на зірці – коротке плаття, що відкриває високі груди співачки, ноги співачка широко розставила. Звертають на себе увагу золотисті туфлі Астаф'євої.

Волосся у Даші зачесане високо, фоном фотографії служить обладнання студійної фотомайстерні і палаючий прожектор.

Нагадаємо, Астаф'єва збентежила зухвалим чином, розсунувши нескінченні ноги: "Хороший ракурс!".

Як повідомляла Politeka, розкішна Даша Астаф'єва зізналася, як підкорити її серце: «скільки б грошей у тебе не було...».

Також Politeka писала, що неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати.