35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева впечатлила новым образом, разместив в соцсети свежий снимок

Об этом передает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На фотографии Даша сидит на кожаном диване, на звезде – короткое платье, открывающее высокую грудь певицы, ноги певица широко расставила. Обращают на себя внимание золотистые туфли Астафьевой.

Волосы у Даши зачесаны высоко, фоном фотографии служит оборудование студийной фотомастерской и горящий прожектор.

"Один прекрасный день с командой мечты", – подписала фотографию знаменитость.

Фолловеры не прошли мимо свежего фото красавицы, "залайкав" ее и оставив большое количество восторженных комментариев.

"Красуня😍😍😍 Дива 😍 Хороший ракурс 👌🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Госпожа ❤️🔥🔥🔥 Мне очень нравится ❤️Потрясающее фото❤️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", – написали они.

Мы писали, что 35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, какой мужчина способен покорить ее сердце. По словам певицы, у каждого мужчины должен быть свой подход.

"Чтобы не прогадать, я желаю всем мужчинам оставаться джентльменом, или учиться быть джентльменом. Это заценит, каждая уважающая себя и достойная дама. Вот всегда. Первое, что бросается в глаза – то, как воспитан мужчина. Сколько бы денег у тебя не было, какой бы ты классный и успешный не был (хотя конечно все равно это взаимосвязано). Если ты быдло, если ты невоспитанный и невежественный, никакие деньги, связи и положение в обществе тебя не спасет", - заметила красотка.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: «Русалка».

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