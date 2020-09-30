Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева впечатлила новым стильным образом с глубоким декольте

Звезда опубликовала новое селфи на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Астафьева позирует перед камерой в стильном черном наряде с пестрой отделкой. Внимание к себе тут же приковывает глубокое декольте, которое как нельзя лучше подчеркнуло пышные формы певицы.

Свой образ Даша дополнила высокой прической и минимальным макияжем, благодаря которому ее лицо выглядит свежим и естественным.

«Бомжур!», - забавно подписала фото певица.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка.

«Тебя понял», «Ну фсё», «Ох и бомжур», «Дай Бог вам здоровья – Дашенька», «Мадам», «Шикарна, просто невероятная женщина!», «Дашенька - не грусти. Ты оголила сердце, тело и душу. И Бог с тобой», «Новые губки!», - пишут люди в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Астафьева впечатлила новым образом, разместив в соцсети свежий снимок.

На фотографии Даша сидит на кожаном диване, на звезде – короткое платье, открывающее высокую грудь певицы, ноги певица широко расставила. Обращают на себя внимание золотистые туфли Астафьевой.

Волосы у Даши зачесаны высоко, фоном фотографии служит оборудование студийной фотомастерской и горящий прожектор.

Напомним, Астафьева смутила дерзким образом, раздвинув бесконечные ноги: "Хороший ракурс!".

Как сообщала Politeka, роскошная Даша Астафьева призналась, как покорить ее сердце: «Сколько бы денег у тебя не было…».

Также Politeka писала, что неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать.