Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева впечатлила новым стильным образом с глубоким декольте
Звезда опубликовала новое селфи на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Астафьева позирует перед камерой в стильном черном наряде с пестрой отделкой. Внимание к себе тут же приковывает глубокое декольте, которое как нельзя лучше подчеркнуло пышные формы певицы.
Свой образ Даша дополнила высокой прической и минимальным макияжем, благодаря которому ее лицо выглядит свежим и естественным.
«Бомжур!», - забавно подписала фото певица.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка.
«Тебя понял», «Ну фсё», «Ох и бомжур», «Дай Бог вам здоровья – Дашенька», «Мадам», «Шикарна, просто невероятная женщина!», «Дашенька - не грусти. Ты оголила сердце, тело и душу. И Бог с тобой», «Новые губки!», - пишут люди в комментариях к фото.
Ранее мы писали, что Астафьева впечатлила новым образом, разместив в соцсети свежий снимок.
На фотографии Даша сидит на кожаном диване, на звезде – короткое платье, открывающее высокую грудь певицы, ноги певица широко расставила. Обращают на себя внимание золотистые туфли Астафьевой.
Волосы у Даши зачесаны высоко, фоном фотографии служит оборудование студийной фотомастерской и горящий прожектор.
Напомним, Астафьева смутила дерзким образом, раздвинув бесконечные ноги: "Хороший ракурс!".
Как сообщала Politeka, роскошная Даша Астафьева призналась, как покорить ее сердце: «Сколько бы денег у тебя не было…».
Также Politeka писала, что неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать.