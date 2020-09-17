35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, какой мужчина способен покорить ее сердце

Об этом она рассказала в интервью PolitekaLife. По словам певицы, у каждого мужчины должен быть свой подход.

«Чтобы не прогадать, я желаю всем мужчинам оставаться джентльменом, или учиться быть джентльменом. Это заценит, каждая уважающая себя и достойная дама. Вот всегда. Первое, что бросается в глаза – то, как воспитан мужчина. Сколько бы денег у тебя не было, какой бы ты классный и успешный не был (хотя конечно все равно это взаимосвязано). Если ты быдло, если ты невоспитанный и невежественный, никакие деньги, связи и положение в обществе тебя не спасет», - заметила красотка.

По ее словам, многое зависит и от женщины.

«Я считаю, что то, как себя подает женщина, то, что она позволяет себя рядом с мужчиной и по жизни, это диктует ее будущее и будущее нашего поколения. Если ты себя ведешь, как дно какое-то, ты позволяешь, чтобы с тобой также обращались», - подчеркнула Астафьева.

Она добавила, что несмотря на скандальный образ, всегда старается все делать по совести.

«Есть люди, которые могут сказать обо мне плохо, но всегда стараюсь поступать справедливо», - резюмировала артистка.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

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